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حبشي: تحوّلت السلطة في لبنان لأداة لاغتيال شعبها وقد فقدت شعبيتها وتخلت عن واجبها في حماية اللبنانيين بعد زلزال المرفأ

Lebanon 24
24-02-2021 | 12:09
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24/02/2021 14:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: ليس قليلاً انه منذ 16 سنة، وفي كل سنة يزيد شعوري انني فقدتك، وليس قليلاً أكثر واكثر إن اللبنانيين يزيد شعورهم انهم فقدوك ومازال اسمك ذابحهم، ومازالوا خائفين منك ومن مشروعك الحقيقي للبلد
lebanon 24
24/02/2021 14:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلاميون ضد العنف: على الأمم المتحدة التحرك لحماية اللبنانيين
lebanon 24
24/02/2021 14:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: على المحقق العدلي أن يطلع اللبنانيين على ما جرى في انفجار المرفأ
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24/02/2021 14:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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