وزير المال أعطى توجيهاته بدفع كامل رصيد عائدات البلديات واتحاداتها لعام 2018 من الصندوق البلدي المستقل بقيمة 300 مليار ليرة على أن يحوّل المبلغ غداً إلى "مصرف لبنان"

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