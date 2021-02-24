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وزير المال أعطى توجيهاته بدفع كامل رصيد عائدات البلديات واتحاداتها لعام 2018 من الصندوق البلدي المستقل بقيمة 300 مليار ليرة على أن يحوّل المبلغ غداً إلى "مصرف لبنان"

Lebanon 24
24-02-2021 | 13:28
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