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يشهد أوتوستراد البوار باتجاه جونية زحمة سير خانقة بسبب حاجز للقوى الأمنية وحركة المرور كثيفة في المحلة

Lebanon 24
24-02-2021 | 15:54
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