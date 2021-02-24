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أردوغان: إعادة فتح آيا صوفيا مسجدا كانت ردا على من تعهدوا على لسان سفاح نيوزيلندا بتخليص آيا صوفيا من مآذنه

Lebanon 24
24-02-2021 | 17:32
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