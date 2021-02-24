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وسائل إعلام كردية: رئيس إقليم كردستان يبحث مع السفير الأميركي هجمات أربيل وبغداد

Lebanon 24
24-02-2021 | 18:25
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