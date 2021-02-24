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البيت الأبيض: 3 إلى 4 ملايين جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" ستكون متاحة الأسبوع المقبل إذا نال إذن الاستخدام الطارئ

Lebanon 24
24-02-2021 | 19:28
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