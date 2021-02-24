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يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة من جسر الدورة باتجاه نهر الموت بسبب تسرب الزيوت نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي تتم المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير الجديدة (التحكم المروري)

Lebanon 24
24-02-2021 | 20:17
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