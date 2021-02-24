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حمد حسن: لم نتجاوز المنطق في اعمار النواب وما حصل من ردات فعل فيها مبالغة وما بدا هالقد.. وهناك صلاحية للجنة الوزارية (تلفزيون لبنان)

Lebanon 24
24-02-2021 | 21:00
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