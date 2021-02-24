14
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الدرشابي: موضوع خلط اللقاحات خطير ولا ينصح به على الإطلاق
Lebanon 24
24-02-2021
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
عراجي: أشجّع على أخذ اللقاح ضدّ "كورونا" وأقول للخائفين "خذوا المعلومات من المصادر الموثوقة" فالعامِل الطبي ينصح باللقاح ولا عوارض جانبية خطيرة له
Lebanon 24
عراجي: أشجّع على أخذ اللقاح ضدّ "كورونا" وأقول للخائفين "خذوا المعلومات من المصادر الموثوقة" فالعامِل الطبي ينصح باللقاح ولا عوارض جانبية خطيرة له
25/02/2021 03:59:31
25/02/2021 03:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول اللقاحات إلى لبنان لا يعني أن الموضوع انتهى.. أمامنا عام من المعاناة والالتزام
Lebanon 24
وصول اللقاحات إلى لبنان لا يعني أن الموضوع انتهى.. أمامنا عام من المعاناة والالتزام
25/02/2021 03:59:31
25/02/2021 03:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدرشابي: نهدف إلى توزيع أكثر من 2 مليار جرعة من لقاح فايزر
Lebanon 24
الدرشابي: نهدف إلى توزيع أكثر من 2 مليار جرعة من لقاح فايزر
25/02/2021 03:59:31
25/02/2021 03:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدرشابي: خلال الأسابيع السابقة وسعنا خطوط الانتاج ما يمثل فرصة جيدة لتلبية احتياجات العالم
Lebanon 24
الدرشابي: خلال الأسابيع السابقة وسعنا خطوط الانتاج ما يمثل فرصة جيدة لتلبية احتياجات العالم
25/02/2021 03:59:31
25/02/2021 03:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
Lebanon 24
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
13:15 | 2021-02-24
24/02/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
17:35 | 2021-02-24
24/02/2021 05:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
من أثرياء البلد: الجمهور يتحدث عن وسامة زوج أمل بوشوشة اللبناني.. تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
من أثرياء البلد: الجمهور يتحدث عن وسامة زوج أمل بوشوشة اللبناني.. تعرفوا إليه (صور)
15:00 | 2021-02-24
24/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
19:47 | 2021-02-24
24/02/2021 07:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
21:33 | 2021-02-24
24/02/2021 09:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:41 | 2021-02-25
تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور لأول مرة في ليبيا
02:32 | 2021-02-25
مندوب إيران في الأمم المتحدة: يجب أن ترفع واشنطن عقوباتها عن إيران قبل عودتها للانخراط في مجموعة 5+1
02:22 | 2021-02-25
بايدن يقرر توزيع الكمامات على المجتمعات المتضررة بشدة من وباء كورونا
02:03 | 2021-02-25
القيادة المركزية الأميركية: الجنرال كينيث ماكنزي سيزور لبنان قريباً
02:00 | 2021-02-25
اخماد حريق مولدات للتغذية بالطاقة الكهربائية في خلده
01:50 | 2021-02-25
موسكو: واشنطن اتخذت خطوات منطقية بشأن إيران لكن يجب توضيح آلية العودة إلى الاتفاق النووي
فيديو
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
25/02/2021 03:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
25/02/2021 03:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
25/02/2021 03:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact