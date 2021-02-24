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البزري لـ"النهار": أعضاء اللجنة الوطنية للقاح ناقشوا خيار الاستقالة، واللجنة اجتمعت من دون وزير الصحة ورفعت أسئلة عن مسار عمل خطة التلقيح

Lebanon 24
24-02-2021 | 23:16
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