تعتقد مصادر دبلوماسية غربية ان عاصمة نافذة في المنطقة، لا ترغب برؤية تقدّم في مبادرة دولة كبرى، على خلفية خلافات ناشئة في ما خص ملفات معروفة (اللواء)

Lebanon 24