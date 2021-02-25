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تعتقد مصادر دبلوماسية غربية ان عاصمة نافذة في المنطقة، لا ترغب برؤية تقدّم في مبادرة دولة كبرى، على خلفية خلافات ناشئة في ما خص ملفات معروفة (اللواء)

Lebanon 24
25-02-2021 | 00:18
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