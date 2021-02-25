13
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بايدن يقرر توزيع الكمامات على المجتمعات المتضررة بشدة من وباء كورونا
Lebanon 24
25-02-2021
|
02:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأميركي جو بايدن يتوقع تجاوز هدفه بتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال المئة يوم الاولى له في البيت الأبيض
Lebanon 24
الرئيس الأميركي جو بايدن يتوقع تجاوز هدفه بتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال المئة يوم الاولى له في البيت الأبيض
25/02/2021 07:46:38
25/02/2021 07:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يعلن نية إدارته توزيع 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا بحلول نهاية شهر تموز بدل نهاية الصيف كما أعلن سابقا
Lebanon 24
بايدن يعلن نية إدارته توزيع 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا بحلول نهاية شهر تموز بدل نهاية الصيف كما أعلن سابقا
25/02/2021 07:46:38
25/02/2021 07:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فريق ترامب لتطوير لقاح كورونا: أنوي لقاء جو بايدن هذا الأسبوع لبحث خطط توزيع اللقاحات
Lebanon 24
رئيس فريق ترامب لتطوير لقاح كورونا: أنوي لقاء جو بايدن هذا الأسبوع لبحث خطط توزيع اللقاحات
25/02/2021 07:46:38
25/02/2021 07:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جو بايدن يختار جيف زينتز مستشارا للتعامل مع وباء كورونا وفيفيك مورفي طبيبا عاما للبيت الأبيض
Lebanon 24
جو بايدن يختار جيف زينتز مستشارا للتعامل مع وباء كورونا وفيفيك مورفي طبيبا عاما للبيت الأبيض
25/02/2021 07:46:38
25/02/2021 07:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
Lebanon 24
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
13:15 | 2021-02-24
24/02/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أثرياء البلد: الجمهور يتحدث عن وسامة زوج أمل بوشوشة اللبناني.. تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
من أثرياء البلد: الجمهور يتحدث عن وسامة زوج أمل بوشوشة اللبناني.. تعرفوا إليه (صور)
15:00 | 2021-02-24
24/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
21:33 | 2021-02-24
24/02/2021 09:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
17:35 | 2021-02-24
24/02/2021 05:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
19:47 | 2021-02-24
24/02/2021 07:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:48 | 2021-02-25
أثيرت بلبلة في قصر العدل بعد استدعاء عدد من الصيارفة، إثر اعتراض البعض على قرار تركهم من دون الاستحصال على النشرة القضائية لهم وفقاً للأصول المتبعة (نداء الوطن)
02:41 | 2021-02-25
تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور لأول مرة في ليبيا
02:32 | 2021-02-25
مندوب إيران في الأمم المتحدة: يجب أن ترفع واشنطن عقوباتها عن إيران قبل عودتها للانخراط في مجموعة 5+1
02:03 | 2021-02-25
القيادة المركزية الأميركية: الجنرال كينيث ماكنزي سيزور لبنان قريباً
02:00 | 2021-02-25
اخماد حريق مولدات للتغذية بالطاقة الكهربائية في خلده
01:50 | 2021-02-25
موسكو: واشنطن اتخذت خطوات منطقية بشأن إيران لكن يجب توضيح آلية العودة إلى الاتفاق النووي
فيديو
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
25/02/2021 07:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
25/02/2021 07:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
25/02/2021 07:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact