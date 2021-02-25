أثيرت بلبلة في قصر العدل بعد استدعاء عدد من الصيارفة، إثر اعتراض البعض على قرار تركهم من دون الاستحصال على النشرة القضائية لهم وفقاً للأصول المتبعة (نداء الوطن)

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