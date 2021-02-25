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أثيرت بلبلة في قصر العدل بعد استدعاء عدد من الصيارفة، إثر اعتراض البعض على قرار تركهم من دون الاستحصال على النشرة القضائية لهم وفقاً للأصول المتبعة (نداء الوطن)

Lebanon 24
25-02-2021 | 04:48
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