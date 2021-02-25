الرئيس عون التقى النائب أنطوان بانو وعرض معه الأوضاع السياسية العامة ومعالجة الأضرار التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت والمخصصات المالية التي وضعها رئيس الجمهورية لأجل هذه الغاية

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