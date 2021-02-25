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الرئيس عون التقى النائب أنطوان بانو وعرض معه الأوضاع السياسية العامة ومعالجة الأضرار التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت والمخصصات المالية التي وضعها رئيس الجمهورية لأجل هذه الغاية

Lebanon 24
25-02-2021 | 11:08
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