وفد "التيار الوطني الحر" من بكركي: أبلغنا غبطة البطريرك استعداد التيار الوطني الحر للبحث والمساعدة في أي طرح يعزز هذه الأهداف على قاعدة الحوار الشامل بين اللبنانيين

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