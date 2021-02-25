وفد "التيار الوطني الحر" من بكركي: بحثنا مع غبطة البطريرك موضوع تشكيل حكومة قادرة بتركيبتها وبرنامجها على تحقيق الإصلاح المطلوب واكتساب ثقة اللبنانيين قبل كل شيء

Lebanon 24