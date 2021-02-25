وفد "التيار الوطني الحر" من بكركي: ما بين بكركي و"التيار" قيادة وجمهورا أرفع من أن تقوى عليه ألسنة السوء ومن واجبات التيار ان يتواصل مع الكرسي الرسولي وكل المرجعيات الروحية الوطنية والخارجية

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