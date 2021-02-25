النائب انطوان بانو من بعبدا: الرئيس عون يعمل مع الحكومة على تأمين اعتمادات اضافية لاستكمال دفع التعويضات على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت ولاسيما اصحاب المحلات التجارية الصغيرة الذين توقفت مواردهم

Lebanon 24