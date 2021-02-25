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تسجيل تحليق للقوات الجوية في الجيش على علّو شاهق فوق محافظة عكار بالتزامن مع تحليق لطيران الإستطلاع
Lebanon 24
25-02-2021
|
14:05
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