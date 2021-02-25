أخبار عاجلة

وقفة تضامنية لصيادلة لبنان أمام النقابة للمطالبة بأن يكونوا ضمن الطواقم الطبية التي سوف تحصل على اللقاح أولاً

Lebanon 24
25-02-2021 | 14:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجديد: استمرار الوقفة الاحتجاجية وقطع الطريق أمام المحكمة العسكرية للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين الموقوفين
lebanon 24
25/02/2021 16:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب بحث والسفيرة الفرنسية في أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة والوضع العام وفي مستجدات خطة الحكومة حول وباء "كورونا" واللقاحات التي ستصل إلى لبنان
lebanon 24
25/02/2021 16:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نفذت مجموعة من حراك صيدا وقفة تضامنية في ساحة ايليا مع ثوار طرابلس ورفضا للقمع والعنف وللتصريحات التي صدرت عن نواب مدينة طرابلس
lebanon 24
25/02/2021 16:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد ملف اللقاحات الصينية التي سيحصل عليها لبنان؟
lebanon 24
25/02/2021 16:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:15 | 2021-02-25
15:58 | 2021-02-25
15:46 | 2021-02-25
15:43 | 2021-02-25
15:32 | 2021-02-25
15:23 | 2021-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website