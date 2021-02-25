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كتلة "الوفاء للمقاومة": نلفت إلى أهمية قرض البنك الدولي من دون التقيد بالشروط التي يلزمنا بها الدائن بإنتظار ما تتوصل إليه الحكومة خلال نقاشها مع البنك لتحسين هذه الشروط

Lebanon 24
25-02-2021 | 15:08
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