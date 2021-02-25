18
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الرئاسة الأرمينية: الرئيس الأرميني لم يوقع بعد قرار إقالة قائد الأركان الذي تقدم به باشينيان
Lebanon 24
25-02-2021
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
جون كيري: الرئيس بايدن سيوقع على قرارات تنفيذية لتأمين أن التحركات بشأن التغير المناخي ستكون دولية
Lebanon 24
جون كيري: الرئيس بايدن سيوقع على قرارات تنفيذية لتأمين أن التحركات بشأن التغير المناخي ستكون دولية
25/02/2021 16:45:30
25/02/2021 16:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبر قطب سياسي أن التصعيد المتعمد في المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر ضد الرئيس المكلف الهدف منه الإطاحة بالتقدم الذي أحرزته مساعي البطريرك الراعي في تقريب المواقف بين بعبدا وبيت الوسط (اللواء)
Lebanon 24
اعتبر قطب سياسي أن التصعيد المتعمد في المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر ضد الرئيس المكلف الهدف منه الإطاحة بالتقدم الذي أحرزته مساعي البطريرك الراعي في تقريب المواقف بين بعبدا وبيت الوسط (اللواء)
25/02/2021 16:45:30
25/02/2021 16:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: عند تسلمي الرئاسة سأعمل على عكس قرارات الرئيس ترامب في مجالات عدة
Lebanon 24
بايدن: عند تسلمي الرئاسة سأعمل على عكس قرارات الرئيس ترامب في مجالات عدة
25/02/2021 16:45:30
25/02/2021 16:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون تلقى برقية تهنئة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي تمنى للرئيس موفور الصحة والسعادة وللشعب اللبناني الاستقرار والازدهار
Lebanon 24
الرئيس عون تلقى برقية تهنئة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي تمنى للرئيس موفور الصحة والسعادة وللشعب اللبناني الاستقرار والازدهار
25/02/2021 16:45:30
25/02/2021 16:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
Lebanon 24
تقلبّات في الطقس بلبنان...هل نشهد عاصفة جديدة؟
21:33 | 2021-02-24
24/02/2021 09:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
Lebanon 24
أفعى بطول 2,15 متراً في عكار!
19:47 | 2021-02-24
24/02/2021 07:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الجميلة ابنة شقيق كاظم الساهر.. ضجة حول صورها معه وهذا ما كشفته
Lebanon 24
هذه الجميلة ابنة شقيق كاظم الساهر.. ضجة حول صورها معه وهذا ما كشفته
18:00 | 2021-02-24
24/02/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
Lebanon 24
بالأرقام: أيها اللبنانيون.. هكذا أصبحت رواتبكم بعد انهيار الليرة! (صور)
17:35 | 2021-02-24
24/02/2021 05:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحملة العنيفة عليه.. شاهدوا كيف "فقد الفرزلي اعصابه" على الهواء (فيديو)
06:05 | 2021-02-25
25/02/2021 06:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:15 | 2021-02-25
راعي ابرشية البترون المطران منير خيرالله يطمئن بان حالته مستقرة بعد اصابته بكورونا
15:58 | 2021-02-25
معلومات "الجديد": البطريرك الراعي تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجرى النقاش في المستجدات السياسية
15:43 | 2021-02-25
عبوة ناسفة تستهدف رتلا لوجستيا للقوات الأميركية في الشوملي جنوب العراق
15:32 | 2021-02-25
وزارة الدفاع الأرمنية: محاولات توريط الجيش في السياسة غير مقبولة
15:23 | 2021-02-25
ظريف يتهم الاتحاد الأوروبي بالتحول لطرف بسبب امتناعه عن التبادل التجاري مع إيران
15:08 | 2021-02-25
كتلة "الوفاء للمقاومة": نلفت إلى أهمية قرض البنك الدولي من دون التقيد بالشروط التي يلزمنا بها الدائن بإنتظار ما تتوصل إليه الحكومة خلال نقاشها مع البنك لتحسين هذه الشروط
فيديو
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)
09:00 | 2021-02-25
25/02/2021 16:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
Lebanon 24
دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!
23:00 | 2021-02-24
25/02/2021 16:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
أسدٌ مفترس يتجوّل في أحياء مدينة عربية! (فيديو)
21:00 | 2021-02-24
25/02/2021 16:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact