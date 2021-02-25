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معلومات "الجديد": البطريرك الراعي تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجرى النقاش في المستجدات السياسية

Lebanon 24
25-02-2021 | 15:58
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