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فرنسا: وضع 20 مقاطعة منها المنطقة الباريسية بكاملها تحت مراقبة مشددة على خلفية تفشي كورونا

Lebanon 24
25-02-2021 | 19:37
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