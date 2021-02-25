أخبار عاجلة

البزري للـ LBC: العيادة النقالة انتقلت إلى مجلس النواب بدون علم اللجنة

Lebanon 24
25-02-2021 | 20:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البزري: موضوع تلقيح النواب والمسؤولين عبر العيادات النقالة طرح سابقا ونحن كلجنة تمنينا عدم اعتمادها والعيادة انتقلت الى المجلس بعلم وزارة الصحة وليس بعلمنا
lebanon 24
26/02/2021 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الرحمن البزري للـLBCI: سأعلن إستقالتي من اللجنة الوطنية للقاح كورونا في مؤتمر صحفي أعقده في الثانية من بعد الظهر على خلفية تلقيح عدد من النواب في المجلس بدون موافقة من اللجنة الوطنية
lebanon 24
26/02/2021 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة الوطنية للقاح "كورونا" عبد الرحمن البزري سيعلن إستقالته من اللجنة على خلفية تلقيح عدد من النواب في المجلس بدون موافقة من اللجنة الوطنية (LBCI)
lebanon 24
26/02/2021 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري عن فضيحة تلقيح النواب في مجلس النواب: ما حصل خطأ كبير للبنان ولبرنامج التلقيح وللأشخاص الذين تلقوا اللقاح
lebanon 24
26/02/2021 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:59 | 2021-02-26
01:44 | 2021-02-26
01:42 | 2021-02-26
01:40 | 2021-02-26
01:33 | 2021-02-26
01:17 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website