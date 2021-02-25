البزري لـ طوني خليفة: أطمئن اللبنانيين أنه لن يكون هناك اي إجراءات تجاه حملة التلقيح وممثل البنك الدولي في الشرق الأوسط اجتمع بوزارة الصحة اليوم واتفقا على خطوط عريضة

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