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الخارجية الأميركية: الرئيس بايدن قال إنه سيراجع العلاقات مع السعودية بأكملها بما يحقق مصالح الشعب الأميركي

Lebanon 24
25-02-2021 | 21:53
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