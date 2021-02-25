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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: الرئيس بايدن قال إنه سيراجع العلاقات مع السعودية بأكملها بما يحقق مصالح الشعب الأميركي
Lebanon 24
25-02-2021
|
21:53
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