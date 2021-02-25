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الخارجية الأميركية: إيران ووكلاؤها أصبحوا أكثر جرأة خلال السنوات الماضية وسياسة الضغط القصوى لم تحقق أهدافها

Lebanon 24
25-02-2021 | 22:07
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