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الملك سلمان أكد في الاتصال مع الرئيس بايدن على تعزيز الشراكة بما يخدم مصالح البلدين ويحقق والاستقرار

Lebanon 24
26-02-2021 | 00:26
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