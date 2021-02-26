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مجلس اساقفة زحلة والبقاع عرض الأوضاع الصحية والاقتصادية

Lebanon 24
26-02-2021 | 10:04
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أسف مجلس اساقفة زحلة والبقاع في بيان بعد اجتماعه الدوري في مطرانية الروم الأرثوذكس في حضور الأساقفة عصام يوحنا درويش، جوزيف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر وامين سر المجلس الارشمندريت ايلي بو شعيا "لما سببته جائحة كورونا من وفيات في زحلة وفي النطاق الأبرشي"، طالبين "الراحة الدائمة لأرواحهم والعزاء لعائلاتهم والشفاء للمرضى".

وتابعوا "الأوضاع الاجتماعية الصعبة والسبل الآيلة الى تحسينها عبر الجمعيات الخيرية لا سيما الجمعية الخيرية التي ننتظر ولادتها قريبا". وتوقفوا عند المواضيع التي تهم الكهنة وابناء الرعايا في زمن الصوم المبارك "للوصول الى يوم القيامة، اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولنتهلل به، سائلين الله السلام لزحلة ولبنان والعالم".
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