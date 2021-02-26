أخبار عاجلة

الكرملين: لا يمكننا التعليق على ما إذا كانت واشنطن قد أبلغت روسيا مسبقاً بشأن الضربات في سوريا و الاتصالات تتم من خلال الجيش

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
واشنطن أبلغت إسرائيل قبل إعلان استعدادها الحديث مع ⁧‫طهران‬⁩ بشأن العودة للاتفاق النووي
lebanon 24
26/02/2021 13:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يصف تعليقات بايدن بشأن روسيا بالعدوانية وغير البناءة (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/02/2021 13:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن بشأن التجمعات غير المصرح بها في روسيا تدخل بالشؤون الداخلية
lebanon 24
26/02/2021 13:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: ندعو روسيا إلى إحترام إلتزاماتها بشأن حقوق الإنسان والإفراج عن المواطنين الذين اعتقلوا خلال المظاهرات السلمية
lebanon 24
26/02/2021 13:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:07 | 2021-02-26
10:46 | 2021-02-26
10:44 | 2021-02-26
10:41 | 2021-02-26
10:27 | 2021-02-26
10:12 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website