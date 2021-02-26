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وزارة الخارجية: سوريا تدين بشدة العدوان الأميركي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية

Lebanon 24
26-02-2021 | 16:12
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