أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ضربات سوريا كانت ضرورية لتقليص خطر المزيد من الهجمات

Lebanon 24
26-02-2021 | 19:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏البيت الأبيض: الضربة في سوريا رسالة مفادها إصرار بايدن على حماية الأميركيين
lebanon 24
26/02/2021 21:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا يمكننا التعليق على ما إذا كانت واشنطن قد أبلغت روسيا مسبقاً بشأن الضربات في سوريا و الاتصالات تتم من خلال الجيش
lebanon 24
26/02/2021 21:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للجزيرة: لن نتخذ المزيد من الخطوات للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران
lebanon 24
26/02/2021 21:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روحاني: الأطراف التي كانت تسعى لإشعال الحروب وفرض الضغوط على إيران تغادر البيت الأبيض وسياستها خاسرة
lebanon 24
26/02/2021 21:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:30 | 2021-02-26
21:29 | 2021-02-26
21:15 | 2021-02-26
21:10 | 2021-02-26
21:08 | 2021-02-26
21:07 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website