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البنتاغون: الغارات التي نفذناها في سوريا هي الأولى من نوعها لإدارة بايدن

Lebanon 24
26-02-2021 | 19:58
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