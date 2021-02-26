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أخبار عاجلة
المتحدث باسم البنتاغون: الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد في أي وقت ضد أي تهديد يستهدف القوات الأميركية
Lebanon 24
26-02-2021
|
20:06
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