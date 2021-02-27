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نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقا مارك كيميت: الغارة الأميركية في سوريا ليست إنذارا ولكن رد على استهداف مصالحنا بالعراق

Lebanon 24
27-02-2021 | 00:46
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