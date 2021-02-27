أخبار عاجلة

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا طرحه الديمقراطيون بقيمة 1.9 تريليون دولار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
27-02-2021 | 09:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تقول إن المجلس سيمرر الإثنين مشروع قانون يرفع قيمة شيكات التحفيز الاقتصادي إلى 2000 دولار
lebanon 24
27/02/2021 10:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يقر القانون الرامي الى الإستحصال على لحاقات مضادة لفيروس كورونا
lebanon 24
27/02/2021 10:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح عزل ترامب في خطوة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/02/2021 10:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة"
lebanon 24
27/02/2021 10:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:03 | 2021-02-27
06:34 | 2021-02-27
02:21 | 2021-02-27
01:58 | 2021-02-27
01:46 | 2021-02-27
01:43 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website