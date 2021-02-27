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مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا طرحه الديمقراطيون بقيمة 1.9 تريليون دولار (سكاي نيوز)
Lebanon 24
27-02-2021
|
09:20
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