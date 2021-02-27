أخبار عاجلة

وقفة استنكارية أقامتها بلدية برج البراجنة أمام مبنى البلدية احتجاجا على الجريمة التي أودت بحياة الشرطي علاء ابراهيم

Lebanon 24
27-02-2021 | 12:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بلدية الغبيري استنكرت قتل الشرطي ابراهيم نتيجة خلافات ثأرية
lebanon 24
27/02/2021 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة تضامنية لصيادلة لبنان أمام النقابة للمطالبة بأن يكونوا ضمن الطواقم الطبية التي سوف تحصل على اللقاح أولاً
lebanon 24
27/02/2021 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل الوزيرة زينة عكر وعرض معها الاوضاع الامنية في البلاد عموماً وفي طرابلس خصوصاً بعد اعمال الشغب التي حصلت ليل امس وادت الى احراق مبنى بلدية طرابلس وتخريب مقرات ومنشآت رسمية وتربوية واهلية
lebanon 24
27/02/2021 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
يمق: إحراق مبنى البلدية هو إحراق لطرابلس ونطالب المعنيين بكشف الملابسات
lebanon 24
27/02/2021 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:05 | 2021-02-27
14:41 | 2021-02-27
14:27 | 2021-02-27
14:19 | 2021-02-27
14:05 | 2021-02-27
14:04 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website