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انتشار لعناصر القوى الأمنية على الطريق المؤدية إلى بكركي بالتزامن مع وصول الحشود الى الصرح البطريركي

Lebanon 24
27-02-2021 | 13:23
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