جعجع: حتى لو تغيّرت بعض الوجوه حيث أن بدل إميل لحود لدينا اليوم ميشال عون إلا ان السلطة في جوهرها هي نفسها تلك السلطة الأمنيّة السوريّة - اللبنانيّة التي ما بعد العام 2005 حلّ مكان "السوريّة" "حزب الله"

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