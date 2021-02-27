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جعجع: حتى لو تغيّرت بعض الوجوه حيث أن بدل إميل لحود لدينا اليوم ميشال عون إلا ان السلطة في جوهرها هي نفسها تلك السلطة الأمنيّة السوريّة - اللبنانيّة التي ما بعد العام 2005 حلّ مكان "السوريّة" "حزب الله"
Lebanon 24
27-02-2021
|
13:36
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