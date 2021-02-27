‏جعجع: أعد الشعب اللبناني وخصوصاً أهالي شهداء تفجيري كنيسة سيّدة النجاة ومرفأ بيروت بأننا لن نألوا جهداً وسنناضل بكل قوانا من أجل معرفة الحقيقة

Lebanon 24