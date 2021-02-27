جعجع: ما فعلوه سابقاً مع "القوّات" يحاولون تكراره في الوقت الراهن مع البطريرك الراعي على خلفيّة الطروحات التي تقدمها بكركي اليوم الهدف منها هو الوصول بالفعل إلى حريّة واستقلال وسيادة لبنان وقيام دولة فعليّة فيه

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