البطريرك الراعي سيوضح مطلبه بالمؤتمر الدولي بأنه لإنقاذ لبنان فقط من دون المس بسيادته وهو لن يطالب بالفصل السابع ولا بإدخال الجيوش الاجنبية (الجديد)

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