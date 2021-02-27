أخبار عاجلة

البطريرك الراعي سيوضح مطلبه بالمؤتمر الدولي بأنه لإنقاذ لبنان فقط من دون المس بسيادته وهو لن يطالب بالفصل السابع ولا بإدخال الجيوش الاجنبية (الجديد)

Lebanon 24
27-02-2021 | 14:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وصول وفد "القوات" إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي ومساندته في موضوع المؤتمر الدولي لإنقاذ البلاد (الجديد)
lebanon 24
27/02/2021 20:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عبد الساتر للـ"MTV": البطريرك الراعي طالب بالمؤتمر الدولي انطلاقاً من خوفه على لبنان ولأنّه رأى أنّ الأفق مقفل ويجب الخروج من مبدأ الغالب والمغلوب
lebanon 24
27/02/2021 20:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا نريد من المؤتمر الدولي جيوشاً ومعسكرات، والمسّ بكيان لبنان وحدوده غير قابلة للتعديل والشراكة والديمقراطية غير قابلة للمسّ
lebanon 24
27/02/2021 20:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي متحدثا" للحشود: عاش لبنان الواحد والموحد الحيادي الناشط والايجابي لبنان السيد والمستقل، لبنان الشركة والمحبة
lebanon 24
27/02/2021 20:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:17 | 2021-02-27
20:14 | 2021-02-27
20:07 | 2021-02-27
20:06 | 2021-02-27
19:57 | 2021-02-27
19:51 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website