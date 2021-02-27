وصول وفد من اللقاء الروحي في لبنان الذي يضم مسلمين ومسيحيين الى بكركي وعلى رأسه السيد حسن الامين الشيخ عامر زين الدين والشيخ احمد المصري والاب ايلي كيوان

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