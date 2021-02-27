د. ماري انج نهرا من بكركي: لتتفضل الدولة القوية لتحصر السلاح المتفلت بمؤسساتها الامنية الشرعية، وتتحمل وحدها مسؤولية حفظ السلام والامن على كامل ترابها

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