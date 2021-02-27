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د. نهرا من بكركي: بكركي مرجع وطني جدي لا يمزح في القرارات المصيرية، وتبقى بكركي عابرة للطوائف وداعمة للدولة المدنية الحديثة المتطورة

Lebanon 24
27-02-2021 | 16:19
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