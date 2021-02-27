الراعي: جئتم من كل لبنان بالرغم من اخطار كورونا لتدعموا طرح الحياد ومؤتمر دولي خاص بلبنان تحت رعاية الامم المتحدة جئتم تتطالبون بإنقاذ لبنان

Lebanon 24