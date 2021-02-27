الراعي: أتيتم لتدعموا طلب عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان ونحن لم نطلب ذلك إلا لأن كل الحلول الأخرى وصلت الى حائط مسدود ولم نتمكن في ما بيننا من الاتفاق على مصير وطننا

Lebanon 24