الراعي: ما طلبنا المؤتمر الدولي الا لما بلغت كل الحلول الاخرى الحائط المسدود، ولاننا تأكدنا ان كل ما طرح رفض حتى تبقى الفوضى وتسقط الدولة ويتم الاستيلاء على مقاليد السلطة، نحن نواجه حالة انقلابية بكل معنى الكلمة

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