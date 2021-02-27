الراعي: كل ما نطرحه اليوم من حياد لبنان وعقد مؤتمر دولي خاص به هو لإحياء الدولة المبعثرة والمعطلة والمصادرة..حررنا الأرض فلنحرر الدولة من كل ما يعيق سلطتها وأداءها

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